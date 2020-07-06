رئيس مجلس النواب اليمني يطالب العالم باتخاذ موقف من انتهاكات الحوثيين

طالب رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ مواقف صارمة بحق الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي العنصرية بحق المواطنين اليمنيين بكافة فئاتهم، ومن ضمنهم أعضاء مجلس النواب، داعيا إلى التدخل لإيقاف تلك الممارسات الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون أمام صمت الأمم المتحدة وممثليها في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس مجلس النواب، أشار في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث والاتحاد البرلماني الدولي، إلى إقدام الميليشيا الإرهابية على اقتحام منزل النائب عبدالرزاق الهجري الكائن في العاصمة صنعاء يوم أمس الأحد، وطرد أفراد أسرته الموجودين فيه إلى الشارع، موضحا أن هذه الجريمة تتكرر بعشرات الوقائع منذ سيطرة الميليشيا الانقلابية على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

ونوه البركاني، إلى قيام الحوثيين باختطاف آلاف اليمنيين المناهضين للانقلاب والزج بهم في سجونهم ومعتقلاتهم المرعبة، ومات بعضهم تحت التعذيب، ومن تمكن من الفرار فُجرَ منزله أو صادرته ومن نجا لاحقته بالقصف والتشريد وقتل ذويه، كما حدث للنائب حسين السوادي عندما تم قصف المنزل الذي سكنته عائلته في مدينة مأرب بتاريخ 22 يناير 2020م حيث سقط قتلى وجرحى من عائلته بينهم أطفال ونساء.