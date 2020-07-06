بوريل: علاقاتنا مع تركيا ليست في أفضل حالاتها

قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن لدينا اجتماع مهم في البرلمان الأوروبي وسنناقش قضايا سوريا وليبيا و"لذلك أردنا الاستماع للحكومة التركية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف بوريل، أن على الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن وضع علاقاتنا مع تركيا بعيد كل البعد عن المثالية وكثير من المشكلات تحتاج إلى حل، مشيرا إلى أن "علاقاتنا مع تركيا ليست في أفضل حالاتها وعلينا تحسينها".

وذكرت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، أن بوريل، سيزور تركيا اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء. وخلال الزيارة، سيتم استعراض العلاقات التركية الأوروبية بجميع جوانبها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية التي تؤثر على العلاقات، وخاصة شرق المتوسط وليبيا وسوريا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".