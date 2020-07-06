سعد الصغير يبدي استعداده لتحمل نفقات علاج الشاعر أمل الطائر

كشفت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر عن تلقيها اتصال هاتفي من الفنان سعد الصغير، يطلب خلالها زيارة زوجها.

وكتبت زوجة "الطائر" عبر الصفحة الخاصة بزوجها بموقع فيسبوك: "فوجئنا بمكالمة للفنان الشعبي الأصيل سعد الصغير بيسأل على أمل بلهفة، وكان مُلحًا فى الزيارة، ويعلن استعداده التام لتحمل أي شيء، لمجرد أن أمل وقف معاه فى أول طريقه، رغم أن أمل ماعملش الا عدد قليل من الأغاني، ولكنه كان موقف رجولي وإنسانى من فنان جدع جدًا، وأنا شخصيًا أول مرة أتعامل معه عن قرب".

وأضافت "كانت هذه المكالمة لها مفعول السحر بالنسبة لأمل، وقال لي سبحان الله سعد الصغير أقل مطرب استفاد مني، شكرا جزيلا يا استاذ سعد على مبادرتك الطيبة ".