عاجل.. السيسي ينعى الفريق العصار: فقدنا رجل دولة من طراز فريد

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، مساء اليوم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك"، "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم".

وأضاف الرئيس "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها"، داعيا "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

وقال بيان رئاسة الجمهورية، "فقدت مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً، وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين.

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.

وأعلن محمد الباكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وفاة الفريق العصار، قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون توفي إلي رحمة الله تعالي الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".