يتكلف 460 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنفلوط

يحظى ملف المياه والصرف بأولوية كبيرة في خطة عمل محافظة أسيوط وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن بين المشروعات الجاري الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة به على أرض المحافظة بعد توقف دام أكثر من 20 عامًا مشروع محطة رفع صرف صحي منفلوط.

"الوطن" تنشر أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروع في النقاط التالية..

1- المشروع يقام على مساحة 175 فدانا كمرحلة أولى ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط.

2- تبلغ التكلفة الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم "مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة" بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

3- يتكون المشروع من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة انحدار.

4- المشروع يتكون من محطة معالجة رئيسية بطاقة 38 ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى محطتي رفع في مدينة منفلوط الأولى محطة الرفع الرئيسية بمنطقة جمريس، والثانية محطة الرفع الفرعية بمنطقة الحما.

5- يتكون المشروع من شبكات انحدار لجمع المياه من المنازل بأقطار مختلفة تبدأ من 150 مم وحتى 1000 مم بأطوال إجمالية تصل إلى 45 كم.

6- يبلغ طول المحطة 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.

7- تفقد بالأمس الاثنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال المشروع وتابع معدلات التنفيذ تمهيدًا للانتهاء منها وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط.

8- أكد المحافظ أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

9- أجرى المحافظ بالأمس تجربة تشغيل بعض طلمبات محطة الرفع وتشغيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وإجراء تجارب التشغيل للمشروع.

10- طالب المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي، والتي هي حق أصيل لجميع المواطنين.