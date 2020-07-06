وفاة الطبيب السادس في الدقهلية بسبب فيروس كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور سامي صادق مخلص، مفتش صحة المنزلة الأسبق، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزي.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور سامي مخلص، جرى حجزه بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة المركزى، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وحالته تدهورت وتوفى به.

يذكر أن الدقهلية، سبق سجلت 5 وفيات بين الأطباء بفيروس كورونا، وهم: الدكتورة سونيا عبد العظيم، الدكتور طارق حسين مخيمر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح في دولة الكويت، والدكتور أحمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر بالمنصورة، والدكتور عبد الطيف حسب النبى دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور زكريا متولي، استشاري طب الأطفال.