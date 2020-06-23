"الأطباء" تتحفظ على حديث رئيس الوزراء عن أسباب زيادة وفيات كورونا

أعلن مجلس نقابة أطباء مصر، تحفظه على ما صرح به، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، مشيرة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

وقالت النقابة، في بيان لها: إن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مسمع ومرئى من الجميع، ولم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم، وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن.

واعتبرت النقابة أن من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية، وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، بدلا من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء. وطالبت النقابة رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً للفتنة.

وأكد مجلس نقابة أطباء مصر أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن، من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من أزرهم ومن أزر ذويهم.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.