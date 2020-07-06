محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، على استقرار الاوضاع الصحية بالمحافظة، وتوفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات المركزية والصحية، فضلا عن توفر المواد التموينية والبترولية، واستمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، مؤكدا استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

واستعرض محافظ أسيوط –خلال الاجتماع– جهود المحافظة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشكيل لجان للمتابعة بصفة يومية، لجميع المستشفيات ومخازن الادوية والتأكد من توافر الادوية، والمستلزمات الطبية والوقائية بها، وتوفر مخزون استراتيجى منها لتغطية الاحتياجات اليومية، والتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الاطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية، والتى تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه وترأسه للعديد من الحملات المفاجئة على المستشفيات ومخازن الادوية.

فضلا عن زيادة عدد أسرة المرضى بالمستشفيات، وافتتاح مستشفى منقباد للعزل، ومبنى جديد بالمدينة الجامعية، بطاقة 100 سرير رعاية متقدمة لخدمة جميع المرضى.

وفى سياق متصل أعلن المحافظ، الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتنظيم أعمال البناء، وإيقاف تراخيص المبانى السكنية ببعض المناطق لمدة 6 اشهر، وفقاً للضوابط الخاصة والاماكن التى يتم تحديدها لاعطاء الفرصة لوضع حلول واقعية لتنظيم اعمال البناء والتوسعات المستقبلية وتقليل الضغط على الخدمات والمرافق فضلا عن التوسع فى منظومة التصالح والتنسيق مع مديرية الامن لتنفيذ قرارات الازالة لمخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية ووضع جدول زمنى لتنفيذ قرار طلاء واجهات المبانى والعقارات بشكل جمالى وحضارى مؤكدا على تنفيذ جميع قرارات الازالة لاية مخالفات او تعديات بكل شدة وحزم واحالة المخالفات الى النيابة العسكرية وفقا للقانون والضوابط المنظمة لذلك.