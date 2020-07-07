برلمانية تطالب بخطة للارتقاء بمؤشرات قياس الأداء خلال أسبوع

أكدت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، على أن مؤشرات قياس الأداء بها مشكلة في الجودة على مستوى الدولة، وأنه يجب وضع خطة للارتقاء بمؤشرات قياس الأداء، لأن هناك مشكلة في المستويات المختلفة لمؤشرات قياس الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أمس، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء"، وبحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.

وأكدت "نبيل" على ضرورة الانتهاء من مصفوفة موازنة الأداء، خلال العام الحالي، مطالبة التخطيط بوضع خطة الارتقاء بمؤشرات قياس الأداء على مستوي الدولة، خلال أسبوعين، مضيفة "معندناش تكامل في مؤشرات قياس أداء يساعد في دفع الدولة المصرية للأمام".