أستاذ علم فيروسات: البكتيريا قد تقتل 10 ملايين شخص بحلول 2050

أكد الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن مرض الطاعون انتشر في الفترة ما بين القرن 14 والقرن 17 وأباد نحو 200 مليون شخص تقريبًا، من أفريقيا وأوروبا وعدد كبير من الدول.

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا الميكروب ينتقل من بعض الحشرات مثل البرغوث الذي يعيش على القوارض، وتنمو هذه البكتيريا داخل جسم الحشرة وتلدغ الإنسان لتصيب الغدد الليمفاوية، وهذا المرض أعراضه متعددة وتصل إلى ارتعاش وهذيان في الأطراف، وقد يسبب مع تطور المرض بعض الإصابات في الأطراف، ويحصل اسوداد في الأطراف".

وتابع: "المشكلة أنه لو الشخص أصيب ولم يعالج بسرعة فإن البكتيريا تنتشر في أعضاء كثيرة في جسده وتتنقل في المراحل المتقدمة من الإنسان للإنسان عن طريق الرذاذ ونقل الدم".

وواصل: "من 2010 و2015 ظهرت حالات منه، ومات أكثر من 500 شخص، ولكن محدودة ونسب الوفيات عالية جدًا وتتجاوز 10% و15% وإذا لم تعالج الحالة نتيجة تأخر تشخيص المرض تصل نسب الوفاة إلى 90%".

وأردف: "أحذر من سوء استخدام المضادات الحيوية، لأن بعض البكتيريات تستطيع التغلب على الجسم نتيجة لسوء استخدامها"، موضحًا أنه في عامي 2014 و2017 منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرًا أكدت فيه أنه لا يوجد بكتيريا على وجه الأرض حساسة لكل المضادات الحيوية وتوقعت الأسوأ في عام 2050، حيث أنه قد يصل عدد الوفيات بسبب البكتيريا إلى 10 ملايين شخص إذا لم يتم تطوير أدوية وعلاجات جديدة.