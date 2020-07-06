غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية في حي الشرق ببورسعيد

تابع العميد نعمان علي رئيس حي الشرق ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، شارك فى الحملة، إدارة ضباط وشرطة المرافق.

وتم خلال الحملة، تنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع النهضة، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تقوم بها المحافظة، لمواجهة ومنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن محافظة بورسعيد، أعلنت غلق سناتر الدروس الخصوصية منذ عامين، واقتصار وجودها في المدارس، من خلال مجموعة التقوية، إلا أن سناتر الدروس الخصوصية، عادت وبقوة، بعد ضعف الإقبال على مجموعات التقوية، لارتفاع ثمنها، وعدم التزام المدرس بسعر مجموعة التقوية.