غلق وتشميع أحد سناتر الدروس الخصوصية بحي ثالث الإسماعيلية

أعلن العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث الإسماعيلية، أنه تم شن حملة بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة الحي، والتي أسفرت عن ضبط "سنتر" مخالف للتعليمات لصاحبه "م .ح" مدرس فيزياء للثانوية العامة والكائن خلف مطعم التوأم، وتم غلق وتشميع المركز وتحرير المحضر اللازم، تحت إشراف محمد صابر نائب رئيس الحي.

وأكد رئيس حي ثالث على استمرار الحملات في نطاق الحي وإغلاق كافة السناتر المخالفة والتي لا تلتزم بالقواعد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن أحكام الرقابة والسيطرة لمراقبة جميع مراكز الدروس الخصوصية والتأكد من التزام أصحابها بقرارات الغلق والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا