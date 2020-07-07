عرض خلاله إنجازات "الإنتاج الحربي".. آخر ظهور للفريق محمد العصار

يُعد الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفي بالأمس بعد صراع مع المرض، واحدا من الرموز العسكرية والوطنية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه.

ونعت رئاسة الجمهورية الفريق الراحل، وقالت في بيان لها: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

يوم 2 من أبريل من العام الجاري، كان الظهور التليفزيوني الأخير للفريق محمد العصار، وذلك خلال الحوار الذي أجراه معه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة dmc، تحدث خلاله عن مشروع المدارس التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربي.

خلال اللقاء أكد "العصار" أن فكرة إنشاء المدارس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يوجد واسطة في القبول بها، بل المطلوب هو النجاح في الاختبارات، فضلا عن السمات الشخصية، التي لها دور كبير في تحديد الطلاب المرشحة للالتحاق بالمدرسة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.

أما عن آخر نشاطاته، فكان في 7 من يونيو الماضي، قبل شهر من الآن، في اجتماعه قبل المرض حينما اجتمع بـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الوزارة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لدى الإنتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري.

وخلال اللقاء، أكّد الوزير الراحل، أنَّ الوزارة تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وتنتج منتجات على درجة عالية من الجودة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعميق نسب التصنيع المحلي في منتجاتها، الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة لمنتجات الإنتاج الحربي.