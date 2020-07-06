وزير التربية والتعليم ينعى الفريق محمد العصار

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن وعميق شعور الفقد، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء اليوم.

وتقدم الدكتور طارق شوقي نيابة عن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، بخالص العزاء لأسرة الفريق الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال "شوقي": تعجز الكلمات أن تعبر عن مدى حزني لرحيل الصديق العزيز والأخ الأكبر والزميل الحبيب الفريق الدكتور محمد العصار الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات وإذ نتقبل قضاء الله فإنني أعزي أسرة الراحل العظيم وكل من زاملوه في رحلة عطاء لمصر فريدة من نوعها.

لم يكن الفريق العصار رجلا عاديا ولكنه كان انسانا رائعا، رقيق المشاعر، عميق الحكمة، شديد التواضع.

أدعو الله أن يسكن الفريق محمد العصار فسيح جناته وأن يلهمنا وأسرته الصبر والسلوان.