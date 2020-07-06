محافظ جنوب سيناء يستعرض موقف السياحة خلال اجتماع رئيس الوزراء

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موقف توافد السياحة الخارجية الوافدة على شرم الشيخ، وباقى مدن المحافظة، حيث تم استقبال عدد 7 طائرات من 5 جنسيات مختلفة، خلال خمسة أيام، بعدد 1295 سائح.

وأكد في لقاء مع رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم، من خلال مجلس المحافظين، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، أن عدد المنشآت، التي استوفت كل ضوابط السلامة الصحية، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وصل إلى 108 منشآت فندقية، بعدد من مدن المحافظة.

كما أشار المحافظ، إلى بدء أعمال السفاري البحرية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وأن جنوب سيناء، من أقل المحافظات في أعداد مصابي كورونا على مستوى العالم.

وأضاف المحافظ، أنه تم إدراج موقف الطرق التي أضربت خلال السيول في فبراير الماضي، بمدن أبورديس وأبوزنيمة في أعمال موازنة المالية للعام الجاري.

كما أشار فودة، إلى أن المحافظة استطاعت استرداد شاطي بمساحه 14000 م2، وسنتر تجاري بمساحه 6000م2، بالإضافة إلى فندق بمدينه طور سيناء، يصل ثمنه إلى 500 مليون جنيه، وسيتم طرحه أو تشغيله من قبل المحافظة، شاركت فى اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة.