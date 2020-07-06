محافظة القاهرة ناعيا العصار: نموذج فريد في العطاء والإخلاص

نعت محافظة القاهرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم داعيةً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وذكرت محافظة القاهرة في بيانها، أن الفقيد كان مثالاً للتفاني في خدمة الوطن مشاركًا في الدفاع عنه منذ حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة وفي كل المناصب العسكرية الرفيعة التي تقلدها، وكان مثالاً للإخلاص في كل ما تحمله من مسئوليات في فترات عصيبة مرت على الوطن.

وأعرب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن خالص مواساته لأسرة فقيد مصر الكبير الذي كان نموذجًا فريداً من العطاء في خدمة الوطن وكان عمله مثالاً وقدوة يحتذى به في كافة المجالات العسكرية والمدنية.