وزير المجالس النيابية: العصار ترك سجلا مشرفا من المواقف الوطنية

تنعى وزارة شؤون المجالس النيابية ببالغ الأسى والحزن فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين.

وأعرب المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، باسمه وكل مستشاريه العاملين بالوزارة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأضاف أن الفقيد قدم لمصر الكثير إبان خدمة بالقوات المسلحة المصرية الباسلة، ولدى توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وقد رحل اليوم عن عالمنا تاركا سجلا مشرفا من المواقف الوطنية التي اتخذها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر، وقد دونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور.

وأبدى بالغ حزنه لخسارة صديق عزيز رافقه في اجتماعات عديدة لمجلس الوزراء، رجل من رجالات القوات المسلحة الشرفاء وقيمة وطنية بارزة، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى للفقيد مسيرته الممتدة المليئة بالتفاني في الدفاع عن الوطن والإخلاص في العطاء.