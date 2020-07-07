"الجمعية اللبنانية للأمراض" عن تفشي الطاعون بالصين: له علاج

علقت الدكتور مادونا مطر، رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية، على الأنباء التي تشير إلى تفشي مرض جديد للطاعون في الصين، قائلة إنه ليس فيروسا كما أن الطاعون ليس مرضا جديدا وكان مشكلة كبيرة قديما، لافتة إلى أن الطاعون عبارة عن بكتريا وعلاجه بالمضاد الحيوي.

وأضافت "مطر"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كل عام فيه حالات تصاب بالطاعون، مثلا في أمريكا كل سنة يصاب به حوالي 10 أو 5 حالات، كما أنه المصاب به يكون في مناطق جبلية وبعيدة، ويخالطون حيوانات برية، لافتة إلى أن هناك 3 أنواع من الطاعون نوع يسبب التهابات في الذقن، والنوع الثاني ينتشر في كل الجسم وهذا أخطرهم، والنوع الأخير عن طريق الاستنشاق وينتقل من إنسان لآخر.

وأشارت إلى أنه جرى اكشاف أحد أنواع الطاعون لشخص راعي للحيوانات في الصين ونقله لأخيه وهناك 150 شخص تحت المراقبة حاليا، ولكن مرض الطاعون معروف وله مضاد حيوي.

وعن فيروس كورونا في لبنان، أكدت أن الأوضاع تحت السيطرة ولا يوجد حالات كثيرة، كما جرى فتح المطار، لافتة إلى منظمة الصحة العالمية سحبت دواء الهيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا بالرغم أن بعض الدول أكدت فعاليته، موضحة أنه لا يوجد جزم حتى الآن في ملف الأدوية المعالجة لكورونا.