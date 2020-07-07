نشأت الديهي ناعيا العصار: كان صلبا ومقاتلا في أصعب الأوقات

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفاه الله مساء اليوم، فذكر أنه كان رجلًا مخلصًا وهب حياته لخدمة الوطن، "كان في أصعب الأوقات صلبًا مقاتلَا مواطن مصري يشعر بآلام الوطن والمصريين، رجل مقاتل مؤدي مثقف عف اللسان".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن العصار، يمثل أيقونة رجال القوات المسلحة الذين حملوا أرواحهم على كفهم، وكان أحد القادة الذين تناسوا حياتهم وأسمائهم وشخصياتهم ووضعوا مكانها اسم مصر.

وتابع: "رحم الله محمد العصار القيمة والقامة والمكانة والمكان، وربنا يعوض عنه مصر خير، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وأبنائه وزملائه والشعب المصري الصبر والسلوان، اللهم أرحمه وأغفر له وأغدق عليه برحماتك وصب على اهله وذويه الصبر والسلوان".