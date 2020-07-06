وزير التعليم العالي ينعى الفريق محمد العصار

ينعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببالغ الأسى والحزن، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية المخلصة، وفقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحد العلماء العظام الذي آمن بأهمية البحث والتطوير وساهم بعلمه في تحويل الأبحاث العلمية من مجرد أفكار إلى واقع وقيمة مضافة من خلال دعمه لجميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى أنه كان يتميز بالخلق الرفيع والتفاني والإخلاص في خدمة وطنه، معربا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى - عز وجل - أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.