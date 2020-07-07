استعادة 4 أفدنة و12 ألف متر بقنا والغربية وبورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات حملاتها أمس، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء، حيث أسفرت الحملات التى نفّذتها الوحدات المحلية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة 88 حالة تعديات، من ضمنها 10 تعديات على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية 3144 متراً مربعاً.

وفى محافظة الغربية تم إزالة 51 مخالفة متنوعة، تضمّنت 32 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحات إجمالية نحو 1.5 فدان، و19 مخالفة بناء بمساحات أكثر من 3 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى وقف 13 مخالفة فى مهدها، منها 9 تعديات على الأراضى الزراعية، بمساحة 7 قراريط، و4 مخالفات بناء على مساحة 610 أمتار مربعة.

وفى البحيرة، تم إزالة حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بمساحة 100 متر، بدائرة مركز الدلنجات، وإزالة مبنى مخالف على مساحة 72 متراً بمركز الرحمانية.

"غنيم": تصدينا لـ2244 مخالفة خلال 112 يوماً فى بنى سويف

وفى دمياط، تم إغلاق اثنتين من المكامير، على مساحة 300 متر، فيما أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن عدد مخالفات البناء التى تصدت لها أجهزة المحافظة، منذ بداية الموجة الحالية من حملة «حق الشعب»، بلغ 2244 مخالفة، خلال 112 يوماً.

وفى محافظة بورسعيد تمت إزالة ورشة لتصنيع الأخشاب على مساحة 100 متر، كما تمت إزالة عدد من أبراج الحمام وعشش تربية الطيور والكلاب المقامة دون ترخيص.