محافظ أسوان يتابع نتائج إزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً على إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات وصلت إلى 15 فدانا وقيراط، وذلك بقريتي العطواني بمركز إدفو وقرية قورته بمركز نصر النوبة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الحازم للقضاء على كافة أشكال التعديات وتحويل جميع المخالفين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

كما أشار محافظ أسوان، إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تم إزالتها خلال فترة الحظر (بداية من 25 مارس الماضي وحتى الآن) بلغت 634 حالة تعد، منها 554 حالة تعد على أراضي البناء بمساحة 511 ألف و 171 م2، بجانب 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة، وهو الذي يتوازى مع إزالة 409 حالت تعد متنوعة تم رصدها قبل فترة الحظر.