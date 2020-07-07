بسبب مباراة كرة قدم.. إصابة أحمد فهمي بشرخ في الركبة

أصيب النجم أحمد فهمي بشرخ في ركبته أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم جمعته بعدد من أصدقائه.

وقالت مصادر مقربة من الفنان، إن فهمي أصيب في ركبته إثر حركة فجائية لجسمه ودون تعرضه لالتحام مع أحد، حيث اشتبه طبيبه المعالج في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن الأشعة أثبتت وجود شرخ في الركبة يحتاج للراحة.

وفي سياق مختلف، يستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا، وتشاركه البطولة كل من روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور ومايان السيد، من إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.