صحة الدقهلية: تعافي 535 مريضا بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خروج 12 متعافى تحسن وشفاء تام من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحول نتائجهم من إيجابى كورونا إلى سلبي وشفائها التام .

وقال مكي، في تصريح صحفي، إنه تم حتى اليوم منذ بدء جائحة كورونا شفاء وتعافى 535 حالة من أصل 814 حالة ايجابي مشيرا إلى أنه يتبقى 279 حالة منهم 115 حالة بالمستشفيات و 88 حالة فى العزل المنزلى و 76 حالة وفاة .

وتابع: "الحمد لله مازالت الدقهلية في المنطقة الآمنة بفضل الله ثم جهود الفرق الطبية التي تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد".

وأشاد بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.