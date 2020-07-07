الصين تدخل معركة جديدة مع الطاعون بعد انتصارها على كورونا

لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض الذي أثار ظهوره مخاوف عدة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جهة أخرى شددت سلطات منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدملي أو (الدبلي) لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع، وفق "سكاي نيوز".

وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان إن المصاب حالته مستقرة وهو في مستشفى في المدينة، كما منعت اللجنة صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملةً للطاعون، لا سيما المرموط، حتى نهاية العام، وحضت السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة، حيث يمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعونية المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث.

والجدي بالذكر أنه تم رصد إصابة مشبوهة بالطاعون لدى فتى يبلغ 15 عاماً الاثنين في منغوليا المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، كماذكرت الوكالة أن الفتى عانى ارتفاعا في الحرارة بعد تناوله لمرموط اصطاده كلب.