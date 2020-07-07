تميم يونس يحذف "سالمونيلا" بعد الانتقادات: مبروك عليهم

قرر تميم يونس، حذف أغنيته الأخيرة "سالمونيلا"، التي طرحها في شهر يناير الماضي، نزولا لرغبة الفتيات اللاتي رأين في الأغنية إساءة للمرأة، فذكر أنه ليس مغنيًا ولكنه يقوم بعمل فيديوهات كوميدية من سنوات طويلة، وعندما أقدم على عمل أغنية "إنتي أي كلام" و"سالمونيلا" كان يريد من خلالهما تسليط الضوء على أشياء لم يتحدث عنها أي شخص ولكن في إطار الكوميديا، وليس في إطار الأغاني كونه ليس مغنيًا، ويؤمن بأن الكوميديا من الممكن أن تخرج عن الإطار التقليدي لها.

وأضاف "يونس"، خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، أن البعض رأى بأن أغنية "سالمونيلا" تحمل في طياتها تحريض للعنف ضد المرأة، وهذا غير صحيح، فالمراد من الأغنية هو تسليط الضوء على أفعال بعض الشباب عندما يتعرضون للرفض من قبل امرأة، وإنه أراد أن يناقش هذه القضية بطريقة كوميدية يكون تأثيرها أقوى من الحملات الإعلانية والتوعوية.

وتابع: "أنا كنت قاصد أنه يحصل حوار ويحصل رأي عام، بس كنت عاوز أقول الحقيقة، أغلبية الناس فهماني، محدش من اللي فهم الأغنية قال إني بحرض، بس لو قولنا فيه 50% شافوا أن الأغنية دي تأذي الستات، أو عاوزينها تتحذف عشان الستات تحس إنها لو عاوزة تغير حاجة بتغيرها فأنا بتنازل عن الـ 50% اللي فاهمني وهحذف الأغنية، بحب سالمونيلا جدا، أنا مش عاملها عشان أكسب فلوس، أنا مش بروح أفراح وأغني أنا أصلا مش مغني".

وواصل: "فيه ناس مش عاجبها اللي بيحصل عشان مجرد أني ناجح، وفيه ناس عندها عقدة عشان حصلت لهم مواقف تحرش وحاجات من دي وأنهم عاوزين يشيلوا الأغنية"، موضحًا أنه من أشد الداعمين للمرأة، وأنه سيسمح باستغلال جميع حساباته، لنشر أي شيء يمكن أن يساعد دعم قضايا المرأة والمؤسسات التي تدعم حقوقهم.

وأردف: "ناس كتير هتقولي ليه عملت كده، وكده غلط مكنش ينفع، لكن لو أنا صح بنسبة 50% وغلط بنسبة 50%، أنا متنازل عن الـ50% بتاعتي، علشان ميكونش حد شايف إن أنا سبب من أسباب العنف ضد الستات، في الظروف اللي إحنا فيها، لو ده هيبين إن الستات تقدر تغير حاجة وتشيل اللي مش عاجبها.. الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم".