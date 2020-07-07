بتر ساق مراقب في الثانوية سقط من قطار في ديروط

تعرض مراقب في الثانوية العامة، لبتر في قدمه إثر سقوطه من قطار بمحطة ديروط، أثناء توجهه إلى اللجنة المنتدب إليها بمحافظة المنيا، ونقل إلى مستشفى أسيوط العام.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على محطة قطار مركز ديروط، يفيد بسقوط شخص من القطار، وبالانتقال والإسعاف تبين إصابة "أحمد. م. ك" معلم.

وكشفت التحريات أنّه من أبناء مركز ديروط ومنتدب للمشاركة بأعمال الامتحانات بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا، وكان في طريقه إلى لجنة الامتحان المكلف بالمراقبة فيها.

ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط العام لإسعافه، وتحرر المحصر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.