بالصور.. توافد الطلاب اليوم لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، في التوافد على اللجان لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد حرص الوزارة علي صحة الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة المزمعة قائلا: "لن نضحي بأبنائنا والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان".

وقال حجازي، إنه بعد خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة.

وأضاف أن إجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا والمطبقة على الطلاب، سيتم تطبيقها أيضا علي المعلمين.