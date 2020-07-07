رئيس جامعة حلوان ناعيا العصار: كان نموذجا مشرفا في العمل والإخلاص

نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس.

وقال رئيس جامعة حلوان، إنّ الفريق العصار رمز من رموز المؤسسة العسكرية الباسلة وأحد أبطال القوات المسلحة الذين قدموا الكثير لوطنهم بإخلاص وتفان، وله تاريخ عسكري ووطني مشرف، وكان نموذجًا مشرفًا للتفاني في العمل والإخلاص والانضباط.

وتقدمت أسرة جامعة حلوان، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.