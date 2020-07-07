جامعة المنيا تنعى الفريق العصار: أفنى حياته في خدمة الوطن

نعت جامعة المنيا الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية بالأمس، أحد أبرز الشخصيات المصرية والعسكرية المشهود له بمواقفه الوطنية، وإسهاماته الجليلة في خدمة وطنه وقضاياها في أصعب المواقف.

أعرب الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، عن خالص تعازيه لأحد رموز مصر الذي سيُدرج اسمه في تاريخها كعلامة راسخة لرجالها المخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وخوض كل تحدي يعزز وحدته، ويحفظ أمنه ويدافع عن مقدراته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد فقيد مصر بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله، وذويه، ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.