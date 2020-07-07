"قتلتها عشان أسرق دهبها".. اعترافات قاتل عجوز بكفر الشيخ

أدلى المتهم بقتل سيدة عجوز بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بإعترافات تفصيلية حول كيفية إرتكابه الحادث ودوافعه، وذلك أمام النيابة خلال التحقيق معه وتمثيله للجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، مؤكداً أنه كان يتردد على المنطقة بحكم عمله ككهربائي، وأنه لاحظ إقامة العجوز التي تبلغ من العمر 84عاماً، بمفردها، وعقد العزم والنية على سرقتها ظناً منه أنها تمتلك أموالاً كثيرة.

وقال المتهم خلال تمثيله للجريمة،: «صعدت الى مكان إقامتها الكائن بشارع الغفران، دائرة قسم شرطة بندر دسوق، ووجدتها غارقة في نومها، فتعديت عليها بالضرب على رأسها، بآلة حادة، لعدم إكتشاف أمري، لكنى لم أقصد قتلها، ولكنها فارقت الحياه، وسرقت خاتم، وقرط ذهبي ملكها وخرجت من موقع الجريمة وترطتها غارقة في دمائها في منزلها.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إقتاد فريقاً من النيابة العامة برئاس المستشار أحمد رمضان، وكيل النائب العام، الجاني "أحمد. ع"، 32 سنة، كهربائي، المتهم بقتل سيدة عجوز "باتعة ت."، 84 عاما، ربة منزل ، الى مكان الجريمة لتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة، ومًثل المتهم جريمته من بداية وصوله إلى منزل المجني عليها، وكيف صعد لغرفتها حتى نفذ جريمته، عندما رآها مستلقية على فراشها في غرفتها في الطابق الثالث في المنزل التي تقيم فيه، أثناء خلودها للنوم.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا يفيد بتلقي بلاغ من أهالي بمدينة دسوق، بعثورهم على جثة "باتعة ت."، 84 عامًا، ربة منزل، وتقيم بشارع الغفران، دائرة القسم، مقتولة داخل مسكنها، ويوجد بها آثار ضرب على رأسها.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي تحت اشراف اللواء هيثم عطا، مدير ادارة البحث الجنائى، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وبرئاسة العميد احمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، عن ان مرتكب الواقعة "أحمد. ع"، 32 سنة، كهربائي، بغرض سرقة مصوغات المجني عليها، لسابق علمه بإقامتها بمفردها، الكائن بشارع الغفران، دائرة قسم شرطة بندر دسو، وأنه مسجل خطر وسبق اتهامه في 7 قضايا جنائية ما بين مخدرات، وإحراز، سلاح أبيض، وسلاح ناري "طبنجة"، وسرقة دراجة بخارية.

وجري القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وأن غرض قتله إياها بسبب سرقة مصوغاتها التي تملكها، وفق ما جاء في تمثيله للجريمة، كما تبين أنها بحيازته حفظها في طيات ملابسه قبل التصرف فيها، كما أرشد عن الآلة الحادة المستخدمة في الجريمة، وجرى التحفظ ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2438 لسنة 2020 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وامرت النيابة حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.