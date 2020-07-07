وزير الإسكان: جار تنفيذ 62 مشروعاً بتكلفة 8.3 مليار جنيه

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بالوزارة، لمتابعة جهود القطاع فى تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الجزار، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حقق إنجازات كبيرة خلال فترة الـ6 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفي مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.