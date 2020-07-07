إجراءات وقائية يومية بمعبدي أبوسمبل بأسوان قبل فتحهما للزيارة

أكد الأثري أسامة عبداللطيف مدير عام منطقة آثار أبوسمبل، اتخاذ إجراءات وقائية من شأنها تعقيم الموقع الأثري لمعبدي أبو سمبل يوميًا قبل فتحهما للزيارة،ا وذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للافتتاح التدريجي للمواقع والمتحف الأثرية بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال مدير عام منطقة آثار أبوسمبل، إنه سيتم البدء في تعقيم الموقع الأثري لمعبدي أبو سمبل " رمسيس الثاني" و"نفرتاري" يوميًا لمدة ساعة قبل فتحهما للزيارة، مع وضع لوحات إرشادية وملصقات بالتعليمات الواجب إتباعها أثناء الزيارة، وذلك في إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار بالمتاحف والمواقع الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين .

وأضاف "عبداللطيف"، أن هناك تأكيدات على الزائرين والعاملين بالمعابد على ارتداء الكمامات قبل الدخول للمواقع الأثرية، مع قياس درجة الحرارة للعاملين والزائرين يوميًا، فضلًا عن الحفاظ علي المسافة الآمنة بين الأشخاص، ووضع علامات إرشادية على الأرض لتوضيح المسافات.

وأشار إلى توفير معقمات اليدين للعاملين ولزوار المعابد، ووضع حد أقصي لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المعابد.