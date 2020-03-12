إعادة فتح طريق أسوان أبو سمبل السياحى بعد انتهاء العاصفة الترابية

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منذ قليل، مسئولى شرطة المرور بإعادة فتح الحركة المرورية على طريق "أسوان أبوسمبل" السياحي، حيث أكدت النقاط المرورية على الطريق، زوال العاصفة الترابية وعودة مجال الرؤية لوضعه الطبيعي.

وكان المحافظ قد وجه مساء الأربعاء، بإيقاف الحركة المرورية على طريق "أسوان – أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، وذلك عقب تعرضه لعاصفة ترابية أدت لحجب الرؤية تماما.

وبحسب بيان إعلامي صادر من إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسوان، جرى إغلاق الطريق لحين تحسن الحالة الجوية، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المترددة على هذا الطريق الحيوي.