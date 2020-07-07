"دعم مؤسسات الدولة" تنعى الفريق العصار: كان وطنيا شريفا

نعت الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مؤكدة أنّه كان وطنيا محبا وعاشقا لوطنه ومتفانيا في خدمة مصر وشعبها، وحافظ مع رفاقه من كبار قادة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على وحدة وسلامة مصر وشعبها.

وقال اللواء أحمد زغلول، إنّ الراحل العظيم الفريق محمد العصار كان له دوره الوطني الكبير وله محطات مهمة في تاريخ مصر، أهمها مسؤوليته عن تسليح الجيش وملف الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح في التعامل مع هذا الملفات بمنتهى المهنية والحرفية حتى نهاية الأزمة في الشارع المصري في الظروف الصعبة والعصيبة التي مرت بها الدولة عام 2011.

وأكد أنّ الفريق العصار عندما تولى منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحدث تطويرا هائلا في جميع مصانع الإنتاج الحربي في مصر، وتوجه اللواء أحمد زغلول بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدًا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه، ونعته رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّه "شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق الراحل، في نعيه، بأنَه "من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

و محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وحصد العديد من الأوسمة والأنواط خلال رحلة عمله ومشوار خدمته لوطنه، كان آخرها "وشاح النيل"، كما لم تخل مسيرته من الإنجازات التي خدم بها وطنه، خاصة خلال فترة توليه وزارة الإنتاج الحربي، والتي قدم خلالها مشروعات عدة رأى بعينه ثمرة بعضها، ولم يمهله القدر أن يشهد تنفيذها وأبرزها تصنيع أول أتوبيس كهربائي في مصر.

ووصل عدد المشروعات التي عمل "العصار" على تنفيذها للارتقاء بـ"الصناعات الحربية" لـ 68 مشروعًا استثماريًا جديدًا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، رفع خلالها الراحل شعار الالتزام في التوقيتات والعمل والإنتاج بأعلى معايير الجودة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكّد أهمية الارتقاء بالصناعات الحربية المصرية.