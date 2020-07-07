اليوم.. تشييع جثمان الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

يُشيّع اليوم، جثمان الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، من المركز الطبي العالمي بطريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي.

كان محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي للفريق الراحل محمد سعيد العصار والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أعلن أنَّ الجنازة ستُشيع اليوم، موضحًا في تدوينه له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس: "تُقام صلاة الجنازة للمغفور له بإذن الله الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية".

ورحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء أمس الإثنين، والراحل من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.