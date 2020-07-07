ضبط مسجل خطر بحوزته 4.5 كيلو حشيش بالقناطر الخيرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية مسجل خطر بقرية أبوالغيط بمركز القناطر الخيرية، وبحوزته سلاح ومخدرات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، حول نشاط متهم يدعى ياسر البطل والشهير بـ"البطل" في تجارة المخدرات وحيازة السلاح داخل أحد الأوكار بقرية أبوالغيط.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد حملة مكبرة تمكن النقيبان محمد جمال وإسلام صادق معاونا مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته بندقية ألية و5 طلقات و9 فرش حشيش، بإجمالي 4.5 كيلو حشيش، ومبلغ 10 آلاف جنيه، و5 أجهزة محمول.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بحيازته المخدرات بقصد الإتجار، والسلاح لحماية تجارته.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قرر المستشار محمد فايد حبسه 4 أيام علي ذمة القضية، وتوجيه تهم الإتجار وحيازة المخدرات والسلاح له، وتحفظت النيابة علي المضبوطات.