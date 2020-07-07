الصحة العالمية: لا نرى في الطاعون "الدبلي" بالصين خطرا حقيقيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّها لا ترى في الطاعون "الدبلي" بالصين خطرا حقيقيا في المرحلة الحالية، والمنظمة مستمرة في مراقبة الوضع من كثب، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وقالت السلطات الطبية في مدينة بيان نور، إنّها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

وجرى رصد مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة، وأضافت اللجنة أنّ المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنّها مستقرة.