مسعف فقد والديه خلال 24 ساعة بسبب كورونا: ربنا ما يوريكم ضيق التنفس

حذر أحمد محمد عبدالرحمن، المسعف بإسعاف الدقهلية، من الاختلاط بالمصابين بفيروس كورونا، بعد أن فقد والده ووالدته خلال 24 ساعة.

وكتب "عبدالرحمن" علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشعر بفضل الله بتحسن، وأسالكم الدعاء لوالدي الذي ما كان ذنبه إلا أنه شعر بعدم نزولي له، فصعد لشقتى كى يطمئن علي، فأصيب.. أسالكم الدعاء له".

وأضاف "أنا ابن ديمشلت وافتخر، ومسعف وافتخر، خلوا بالكم، حرصوا واللى يُصاب يخلي باله من اللي حواليه، ربنا ما يوريكم ضيق التنفس".

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية والد ووالدة زميلهم المسعف أحمد عبدالرحمن، والذين توفيا خلال 24 ساعة، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن أحد زملاء المسعف وفاة وال ووالدة زميله، داعيًا أهالي قرية ديمشلت أن يؤدوا صلاة الغائب عليى المتوفين في مساجد القرية، وذلك نظرًا لحالة التباعد والإجراءات الوقائية التي يتبعها الأهالي لمنع انتشار الفيروس.