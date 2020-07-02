أوقاف الدقهلية: لا يوجد أي قرار بغلق المساجد في قرية ديمشلت

قال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن قرار إغلاق المساجد بالوحدة المحلية بديمشلت لا نعلم عنه شيء، وجاء منفردا من الوحدة المحلية.

وأضاف زيادة لـ"الوطن"، أننا لم نتخذ أي قرار بإغلاق المساجد في الصلوات الخمس، ووزارة الأوقاف فقط هي من لها حق قرار الإغلاق.

جاء ذلك بعد صدور تعليمات من الوحدة المحلية بديمشلت منها إغلاق المساجد غلق تام بأمر من الأوقاف، معللة ذلك نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية وحفاظا على أرواح الجميع.

وتسببت قرارات الوحدة المحلية في الكثير من الأسئلة حول الوضع الصحي في القرية وحقيقة انتشار كورونا في القرية.

وأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بيانا صحفيا، أعلن فيه عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، وأكد أنه لا صحة لما تم ترديده بغلق المساجد في نطاق الوحدة المحلية بديمشلت وأن الوضع يسير بشكل طبيعي وأن مديرية الصحة تقوم بجهد موفور لضمان حماية وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة.