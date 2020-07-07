الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في ليبيا للالتزام بتعهدات برلين

طالب الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في ليبيا بالالتزام بتعهداتها في "مؤتمر برلين"، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حالاتها، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا".

وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس: "نضع علاقاتنا مع تركيا بعيدا كل البعد عن المثالية، كثير من المشكلات تحتاج إلى حلول، وعلى الجميع الالتزام بتعهداته في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

وقال بوريل إنّه ناقش مع الجانب التركي الوضع في شرق المتوسط وكذلك في ليبيا وسوريا، مضيفا: "يتوجب على كل المشاركين في مؤتمر برلين أن يدعموا التسوية السلمية ويجب أن نعمل بشكل وثيق لعودة السلام إلى ليبيا".