ميركل تحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف موحد حيال الصين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التكتل التوصل لاتفاقات طموحة لضمان مصالحه.

كما عبرت ميركل عن قلقها بشأن تطبيق قانون الأمن الصيني الجديد في هونج كونج، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت أمام المجلس الاتحادي الألماني "من أجل التوصل لعلاقات ناجحة مع الصين وتعزيز مصالحنا الأوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد... الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد لا يمكنها أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق اتفاقات طموحة مع الصين إلا بالوقوف معا".

وتابعت قائلة "وبناء على الحوار الصريح، نتحدث أيضا عن حكم القانون وحقوق الإنسان وكذلك مستقبل هونج كونج حيث يساورنا القلق من أن المبدأ المهم القائم على دولة واحدة ونظامين يتآكل".