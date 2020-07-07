عاجل.. الدولار يتراجع قرشين ويكسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ مايو

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعًا آخرًا بقيمة قرش بكل النبوك لتصبح جملة التراجعات قرشين، ليكسر لأول مرة منذ مايو 2020 حاجز الـ16 جنيهًا، ويباع بالبنك الأهلي المصري عند 16.11 مقابل 16.13 جنيه أمس، وسجّل سعر الشراء 16.01 جنيه مقابل 16.03 جنيه.

فيما احتل بنكا المصري الخليجي ومصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار ليباع ب16.13 جنيه مقابل 16.03 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "الإسكندرية - hsbc - العربي الدولي - المصري الخليجي - المصرف المتحد - دبي الوطني" الأقل سعرًا للبيع والشراء ليباع فيها الدولار بـ16.08 جنيه مقابل 15.98 جنيه للشراء.