الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة التركية

بدأ الدولار الأسبوع الجديد في تركيا بارتفاع وصل إلى 6.86 ليرة تركية، بعد أن ظل فترة طويلة ثابتًا عند 6.85 ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وافتتح الدولار سعره لهذا الأسبوع عند 6.86 ليرة، ووصل سعر اليورو إلى 7.74 ليرة.

وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في وقت سابق، أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري، تحت وطأة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" المتفشي في الأراضي التركية.

وحذرت الوكالة، في أحدث تقرير، من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر الصرف، شبيهة بالأزمة التي حدثت بين أنقرة وواشنطن بعد أزمة القس الأمريكي برونسون في صيف 2018.