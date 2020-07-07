ريم العدل تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها الـ52: أحلى واحدة في العالم

هنأت الاستايلست ريم العدل، الفنانة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها الـ52، عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت ريم صورة تجمعها بـ"شيرين"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد أحلى واحدة في العالم والحياة، كل سنة وأنتِ أكثر جمالا من الداخل".
وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.