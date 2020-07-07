ريم العدل تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها الـ52: أحلى واحدة في العالم

هنأت الاستايلست ريم العدل، الفنانة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها الـ52، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت ريم صورة تجمعها بـ"شيرين"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد أحلى واحدة في العالم والحياة، كل سنة وأنتِ أكثر جمالا من الداخل".

وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي‎.‎‏ ‏