للحماية من الإصابة بكورونا.. احذر تناول هذه الأطعمة

حددت وزارة الصحة قائمة من الأطعمة التي يجب أن يتجنبها المواطنون، لتأثيرها بشكل سلبي على الصحة والمناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في منشور لها عبر تطبيق "صحة مصر" كالتالي:

- تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة والمعلبة والمشروبات الغازية على أن يتم استبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم.

- الوجبات السريعة تحتوي على دهون مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة، كما ينبغي تجنبها أيضًا لتجنب مخالطة الآخرين للحماية من العدوى.

- الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح، ومواد حافظة ضارة بالصحة و مناعة الجسم.

- الملح الكثير والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا وصلصة السمك والمخللات والأجبان العالية الملح، لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها، لذا يجب تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 جرامات -نحو ملعقة واحدة صغيرة -، والحرص على تناول الملح اليودي.

كما حذرت وزارة الصحة من التدخين بكل صوره، أو شرب الكحوليات، والمخدرات، لأنها تقضي على مناعة الجسم وتضعف الصحة العامة.