مصادر: ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية "الكسب"

قالت مصادر قضائية إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق سيتم ترحيله إلى السجن بموجب قرار محكمة النقض بحجز طعنه على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المحكوم عليه فيها لجلسة 15 سبتمبر المقبل.

وسلم "الشريف" نفسه لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء حتى ينظر الطعن وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم ترحيله للسجن حتى يتم الفصل في الطعن.

وترافع المحامي طارق عبدالعزيز عن صفوت الشريف أمام محكمة النقض في جلسة اليوم مبديا دفوعا تتعلق ببطلان الحكم المطعون فيه بحبس "الشريف" لمخالفته الدستور وكذلك إخلال محكمة الجنايات بحق الدفاع وكذلك القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

والحكم الذي أقامه صفوت الشريف صادر في مواجهة زوجته ونجله إيهاب وابنته أيضا في الشق المالي الذي يقضي بإلزامهم برد 99 مليون جنيه وغرامة مماثلة للمبلغ.