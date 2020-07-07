التذكرة بـ160 جنيها.. تفاصيل حفل مسار إجباري على مسرح ساقية الصاوي

بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يستعد فريق مسار إجباري إلى إحياء حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية.

إذ من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الحالي، الساعة 8 مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وطرحت الأوبرا سعر تذكرة حضور الحفل بـ160 جنيهًا، ويمكنك حجز التذاكر عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

1. الدخول على الموقع https://ticketsmall.com/customer/events/list/

2. الضغط على حفلات الأوبرا.

3. اختيار الحفل المراد حضوره.

4. الضغط على أيقونة احجز الآن.

5. تحديد عدد التذاكر وتحديد أوافق على الشروط والأحكام ثم احجز تذكرتك.

6. إضافة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

7. تحديد طريقة الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو خدمة فوري تم الضغط في النهاية على تأكيد.

وحددت دار الأوبرا مجموعة من الإجراءات الاحترازية أشارت إليها عند حجز التذاكر، حيث ذكرت إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، وشددت على الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.