ابنة ماجد المصري عن إصابة والدتها بكورونا: عدينا الخطر.. وشكرا للشدّة

كشفت ماهي المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها منى إش إش، بعد إصابتها الشهر الماضي بفيروس كورونا.

ونشرت ماهي، صورة تجمعها بوالدتها، عبر خاصية القصص المصورة بإنستجرام، معلقة: "الحمد لله عدينا مرحلة الخطر، وبإذنك يارب تتعافى قريب جدا، حبيبتي شفاكي الله وعفاكي".

وتابعت: "شكرا جدا لكل الناس اللي سألت، وشكرا لاهتمام الناس اللي منعرفش بعض شخصيا، وشكرا لكل واحد أعرفه كويس استجدع، وشكرا لكل واحد أعرفه كويس برضه كان قليل الأصل، الشدّة اللي بجد هي اللي بتبين المعادن الحقيقية".

وكانت منى إش إش، أعلنت عبر حسابها على إنستجرام، أنّها تجاوزت المرحلة الحرجة من إصابتها بفيروس كورونا.