مصادر: عقوبة سجن صفوت الشريف بـ"الكسب" سيخصم منها 20 شهرا حال تأييدها

قالت مصادر قضائية، إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق في عهد مبارك، قضى من عقوبة السجن المحكوم عليه بها في قضية الكسب غير المشروع 20 شهرا.

وشرحت المصادر، أن "الشريف" كان محبوسا على ذمة قضية موقعة الجمل من شهر إبريل 2011، حتى برأته المحكمة عام 2012، ثم أخلي سبيله بدايات 2013، وبالتالي خصمت مدة حبسه في قضية الجمل من حكم السجن في قضية الكسب فيما يعرف بـ"المقاصة" لفترات الحبس.

محكمة النقض حجزت طعن صفوت الشريف على حكم السجن في قضية الكسب للحكم بجلسة 15 سبتمبر المقبل ما يعني أنه سيبقى قيد التنفيذ بالسجن حتى هذا التاريخ. وفي حالة تأييد حكم السجن عليه ستخصم مدة 20 شهرا التي أقرت بها مقاصة فترات الحبس من مدة العقوبة.يذكر أن صفوت الشريف سلم نفسه اليوم لمحكمة النقض قبل نظر طعنه على حكم سجنه وبعد قرار المحكمة تم ترحيله للسجن بقوة القانون لأنه كان هاربا من التنفيذ حتى ألقي القبض عليه اليوم في محكمة النقض.